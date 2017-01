Były menedżer Schumachera: Jego rodzina nie mówi całej prawdy

Trzy lata po narciarskim wypadku we francuskich Alpach ciągle nie wiadomo, jaki jest stan zdrowia 7-krotnego mistrza świata. Do mediów nie przedostają się nawet szczątkowe informacje na temat leczenia Schumachera, bo nie życzy sobie tego jego rodzina. Reprezentująca byłego kierowcę Sabine Kehm powtarza jak mantrę: - Zdrowie Schumachera nie jest sprawą publiczną.Willi Weber, który w złotych czasach był menedżerem Schumachera, nie rozumie tego zachowania rodziny kierowcy. - Od dłuższego czasu walczę o to z nimi. Rodzina Schumachera nie mówi całej prawdy. Trafiłem na mur z drugiej strony, nie chcą słuchać moich rad - powiedział w magazynie "Bunte", która opisuje świat celebrytów. Jak sam przyznał, nie ma żadnego kontaktu z rodziną Schumachera.- Czas powiedzieć kibicom prawdę - dodał.- Czasem gdy siedzę w domu i słyszę, że dzwoni telefon, to wydaje mi się, że to Michael dzwoni zapytać, jak się mam - stwierdził Weber.Weber w F1 był znany jako "Mr. 20 proc." z racji tego, jak korzystne, także dla siebie, potrafił negocjować kontrakty. Interesy Michaela Schumachera reprezentował do marca 2012 roku.