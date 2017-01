Australian Open. Linette zagra w piątek w deblu, Kubot w mikście

Linette i Francuzka Alize Cornet w meczu, którego stawką będzie 1/8 finału, zmierzą się z Japonkami Eri Hozumi i Miyu Kato. Będzie to drugie z piątkowych spotkań na korcie nr 13. Dla poznanianki gra podwójna to szansa na rehabilitację po szybkim zakończeniu występu w singlu, w którym przegrała w pierwszej rundzie z Mandy Minellą z Luksemburga 5:7, 4:6.Rozstawionych z "piątką" Kubota i Yung-Jan Chan z Tajwanu czeka w trzecim pojedynku na korcie nr 3 konfrontacja z reprezentantami gospodarzy Darią Gavrilovą i Luke Savillem. Lubinianin zgłosił się także do debla, w którym występuje z Marcelo Melo. Rozstawiony z "siódemką" duet w czwartek awansował do drugiej rundy.W stawce singla nie ma już Polaków. W piątek rozegrane zostaną spotkania trzeciej rundy. Najciekawiej zapowiada się mecz rozstawionego z "17" Szwajcara Rogera Federera z Czechem Tomasem Berdychem (10.). Zaprezentują się też m.in. liderzy światowych rankingów - Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber i Brytyjczyk Andy Murray