Pierwszy Polak w NBA zakończył karierę. Cezary Trybański mówi dość

Ok, it's official: Cezary Trybański zakończył karierę koszykarską. "Miałem i mam oferty, ale pora powiedzieć dość". #plkpl #nbapl — Piotr Wesołowicz (@pete_wesolowicz) January 19, 2017

Trybański reprezentował barwy takich klubów jak Memphis Grizzlies, Phoenix Suns , czy New York Knicks . Na krótki czas kontraktowały go również Chicago Bulls i Toronto Raptors.Wielkiej kariery za oceanem nie zrobił. Łącznie w NBA rozegrał 22 mecze, w których zdobył 15 punktów i zanotował 15 zbiorek.Dlaczego mu się nie powiodło? - Chyba przez charakter. Czarek nie miał pewności siebie i wiary w sukces - mówił w 2008 roku w rozmowie z Łukaszem Ceglińskim jeden z koszykarzy, który grał z Trybańskim w reprezentacji Polski. - Poza tym Czarek dostał olbrzymie pieniądze jak na polskie warunki [z Grizzlies podpisał trzyletni kontrakt wart 4,8 mln dol. - dop. red.]. Zamiast się jednak zmobilizować, on jakby wyluzował. Stwierdził chyba, że zarobił swoje - dodaje zawodnik.Od lata 2016 roku, gdy wygasł jego kontrakt z pierwszoligową Legią, Trybański nie grał zawodowo w koszykówkę . - Wróciłem do domu do Phoenix i szykowałem się do sezonu. W trakcie przygotowań odniosłem jednak kontuzję, kilka tygodni się leczyłem. Uznałem, że najwyższy czas odpuścić. Nie chciałem kończyć kariery schorowany i z poważniejszymi urazami - powiedział w rozmowie z "Gazetą Stołeczną" zawodnik.