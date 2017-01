Anglicy fałszują wywiad z Leo Messim. Ojciec piłkarza: Bez obaw, zostaje w Barcelonie

- Nie ma żadnych obaw, by Leo miał odejść z Barcelony - zapewnił Jorge Messi na antenie rozgłośni radiowej Cadena SER. Ojciec i agent gwiazdora dodał, że rozmowy idą w dobrą stronę. Podkreślił zarazem, że negocjacje ze strony klubu prowadzi wyłącznie prezydent - Josep Maria Bartomeu - co ma świadczyć o dużym zaangażowaniu.Ale Anglicy i tak podsycają spekulacje. Manchester City miał już rzekomo poinformować agenta, że jest w stanie spełnić wszystkie płacowe oczekiwania gwiazdora.Odejście Argentyńczyka z Barcelony dementuje jego ojciec. Ale to nie jedyne dementi, bowiem agencja reprezentująca piłkarza wydała ostatnio oświadczenie, w którym przekazała, że niedawny wywiad Messiego dla angielskiego czasopisma "Coach Magazine" (Argetyńczyk odniósł się w nim do wielu różnych kwestii związanych ze swoją karierą) został całkowicie sfałszowany."LMM (Leo Messi Managment) zachowuje sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko "Coach Magazine" i wszystkich mediów, które rozpowszechniają fałszywe informacje na temat Messiego" - napisano w oficjalnym komunikacie.29-latek związany z Barceloną jest od 2001 roku (najpierw grał w młodzieżowych zespołach). Jego obecny kontrakt wygasa w połowie 2018 r.