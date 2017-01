PŚ w biathlonie - Hojnisz siódma, zwycięstwo Dahlmeier na 15 km

To najlepszy występ 25-letniej Hojnisz w tym sezonie. Polka miała trzy niecelne strzały, ale tego dnia nie był to zły wynik , ponieważ zadanie zawodniczkom utrudniał silny wiatr. Hojnisz miała 1.37,8 straty do Dahlmeier, która spudłowała dwukrotnie.Niemka odniosła czwarte zwycięstwo w tym sezonie, a 11. w karierze. Drugie miejsce zajęła Francuzka Anais Chevalier, a trzecie - reprezentantka gospodarzy Alexia Runggaldier. To największy sukces 25-letniej Włoszki, która dotychczas tylko raz kończyła zawody PŚ w pierwszej dziesiątce (10. miejsce na MŚ w Oslo -Holmenkollen przed rokiem).W piątek w Anterselvie na 20 km rywalizować będą mężczyźni. W sobotę i niedzielę odbędą się sztafety oraz biegi ze startu wspólnego.