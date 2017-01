Ekstraklasa piłkarska - trener Wisły Kraków: przed nami dużo pracy

Podczas gry kontrolnej, która odbyła się w centrum treningowym wiślaków w podkrakowskich Myślenicach, Ramirez nie mógł skorzystać z kilku zawodników. Nie było Michała Buchalika, Michała Miśkiewicza, Krzysztofa Mączyńskiego, Zdenka Odraska, Semira Stilica."Musimy pamiętać, że Semir miał kilka miesięcy przerwy w regularnej grze. Nie możemy go od razu eksploatować" - powiedział opiekun krakowian.Poinformował, że urazy nadal leczą Buchalik, Mączyński i Ondrasek, zaś Miśkiewicz dostał wolne gdyż urodził mu się syn.Nie zadecydował jeszcze ostatecznie, kto poleci na zgrupowanie do Belek. Nie jest przesądzony los Krzysztofa Drzazgi (być może przejdzie do innego klubu) ani testowanego Hiszpana Omara Monterde.