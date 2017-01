Australian Open - pewne zwycięstwo Nadala w drugiej rundzie

Kolejnym rywalem byłego lidera światowego rankingu będzie Niemiec Alexander Zverev.Nadal przyjechał do Australii po bardzo trudnym roku. W poprzedniej edycji tej imprezy przegrał mecz otwarcia z rodakiem Fernando Verdasco. W dalszej części roku 30-letni zawodnik z Majorki zmagał się nieraz z kłopotami zdrowotnymi, które zmusiły go do skrócenia sezonu. W efekcie pogorszyła się jego sytuacja w światowym rankingu.