Ekstraklasa. Porażka Wisły Kraków w sparingu

Bramki - Raków Częstochowa : Tomasz Płonka (37), Rafał Figiel (84-wolny).Dla krakowian był to pierwszy sprawdzian przed tzw. grami wiosennymi sezonu 2016/2017. Kolejne trzy odbędą się na zgrupowaniu w Belek: 25 stycznia z Paksi FC (zespół z Węgier), 28 stycznia z MSK Żylina (Słowacja), 31 stycznia ze Steauą Bukareszt.Po powrocie do Polski "Biała Gwiazda" zagra towarzysko z pierwszoligowym Zagłębiem Sosnowiec (4 lutego). W czwartek w zespole ze stolicy Małopolski wystąpiło dwóch zawodników, którzy dołączyli do kadry w styczniu: Ivan Gonzales oraz Wojciech Słomka (nie było Semira Stilica). Grał też testowany Hiszpan Omar Monterde.Po 20 kolejkach ekstraklasy "Biała Gwiazda" z dorobkiem 25 punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli. W pierwszym meczu ligowym w 2017 r. zmierzy się na własnym stadionie z Koroną Kielce (11 lutego).