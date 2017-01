PŚ w skokach. W Zakopanem bez Severina Freunda

Zdobywca Kryształowej Kuli w sezonie 2014/15 i drugi zawodnik ostatniej edycji PŚ z powodu problemów ze zdrowiem wycofał się już z ostatnich konkursów Turnieju Czterech Skoczni. Zabrakło go także tydzień temu w Wiśle."W Oberstdorfie panują teraz znakomite warunki do skoków narciarskich , a Severin chce to wykorzystać. Zostanie tam pod opieką swojego trenera klubowego Christiana Winklera. Do reprezentacji wróci na zawody w Willingen" - powiedział szkoleniowiec kadry Werner Schuster.W Zakopanem wystąpi pięciu Niemców - Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger, Stephan Leyhe i Andreas Wellinger."Mamy nadzieję, że drużyna będzie w stanie powalczyć o podium. Biorąc pod uwagę dyspozycję zawodników, to realny cel" - dodał austriacki szkoleniowiec.