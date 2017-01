Ivan Gonzalez mógł trafić do Legii. "To nie był dobry moment"

Wychowanek Malagi został piłkarzem "Białej Gwiazdy" na początku stycznia. Były zawodnik m.in. Erzgebirge Aue i ASA Tirgu Mures trafił do Wisły na zasadzie wolnego transferu.Jak przyznał w rozmowie z "Dziennikiem Polski" do ekstraklasy mógł trafić już cztery lata temu, a konkretnie do Legii Warszawa . - To prawda, że byłem w Warszawie i oglądałem miasto, stadion. Nie wiem, może to nie był dobry moment. Tuż przedtem skończył się sezon w Hiszpanii, wszystko odbywało się w pośpiechu. Może nie byłem gotów w tamtej chwili na przygodę z polską ligą. Odmówiłem wówczas, bo myślałem, by jeszcze spróbować gry w Hiszpanii. Ostatecznie nie udało mi się znaleźć wówczas zatrudnienia w klubie z Primera División i skończyło się na przejściu do Erzgebirge Aue - powiedział Hiszpan.I dodał: - Tak zdecydowałem i tyle, nie ma co tego roztrząsać. Teraz jestem w Wiśle i staram się, by każdy rok mojej kariery był lepszy, niż ten poprzedni. Każdy piłkarz sam pisze swoją przyszłą historię. Jestem w Krakowie , by dać z siebie wszystko, grać jak najlepiej, bo myślę, że stać mnie na to. Chcę pomóc Wiśle najlepiej, jak będę mógł.