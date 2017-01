Premier League. Dimitri Payet bliski powrotu do Marsylii

W zeszłym tygodniu menedżer WHU, Slaven Bilić przyznał, że Payet odmówił gry dla klubu. Zawodnik i jego rodzina źle czują się w Londynie, do którego przyjechali z Marsylii półtora roku temu. Wg brytyjskich mediów piłkarz oraz jego najbliżsi nie chcieli wyjeżdżać z Francji , a na Wyspach nigdy się nie zaaklimatyzowali.Payet chciał opuścić WHU już latem, jednak wtedy klub odrzucił taką możliwość. Chociaż teraz Bilić też zapowiedział, że Payet nie zostanie sprzedany, to wydaje się, że sprawy wreszcie nabierają pozytywnego obrotu dla piłkarza. Londyńczycy skłonni są sprzedać zawodnika za około 30 mln euro. W ostatnich dniach odrzucili dwie niższe oferty od Marsylii i poinformowali już francuski klub, że ten musi je podwyższyć, jeśli chce kupić swojego byłego piłkarza.Payet do WHU trafił latem 2015 roku za 15 mln euro. W poprzednim sezonie zagrał w 44 meczach, strzelił 15 goli i dołożył 17 asyst. W obecnych rozgrywkach Francuz wystąpił w 22 spotkaniach, zdobył trzy bramki i zaliczył osiem asyst. 29-latek nie znalazł się w kadrze WHU na ostatnie ligowe starcie z Crystal Palace (3:0).