Tenis. Sensacja! Novak Djoković odpada z Australian Open

To jest jak na razie największa sensacja tegorocznego Australian Open. Broniący tytułu Novak Djoković przegrał z Denisem Istominem - 6:7 (8-10), 7:5, 6:2, 6:7 (5-7), 4:6 - w II rundzie wielkoszlemowego turnieju.Serbski tenisista wygrywał wielkiego szlema w Melbourne w latach 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 i 2016. Z aktywnych tenisistów żaden nie triumfował w tym turnieju częściej. Równać się z nim może jedynie Australijczyk Roy Emerson, który wygrywał w latach 1961 i 1963-1967 i jest rekordzistą w klasyfikacji wszech czasów.Djoković z rywalizacją w Melbourne pożegnał się poprzednio przed trzecią rundą w 2006 roku. Wówczas przegrał mecz otwarcia. W każdej kolejnej edycji docierał co najmniej do 1/8 finału. W drugiej rundzie wielkoszlemowych zmagań wcześniej odpadł w 2008 roku w Wimbledonie.Serb w poprzednim sezonie zwyciężył po Melbourne jeszcze w wielkoszlemowym French Open, ale potem dopadł go kryzys, w efekcie którego stracił miano pierwszej rakiety świata na rzecz Andy'ego Murraya. Pokonał jednak Brytyjczyka w ubiegłotygodniowym finale turnieju w Dausze.- Czuję się fenomenalnie. Jestem podekscytowany jak każdy tym prawdopodobnie najlepszym wielkim szlemem w naszym tenisie . Wspominając wyniki , które w nim osiągałem, cieszę się, że mogłem tu wrócić - mówił Djoković przed startem turnieju.Istomin zajmuje 117. miejsce w rankingu ATP. Wcześniej tylko raz wygrał z zawodnikiem z czołowej "10" światowej listy. W 1/16 finału zagra z Pablo Carreno.