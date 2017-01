Vadis Odjidja-Ofoe ma przedłużyć kontrakt z Legią Warszawa

Bogusław Leśnodorski: Moja osoba jest tutaj wtórna

W belgijskiej prasie pojawiły się ostatnio informacje, że KAA Gent jest zainteresowany sprowadzeniem pomocnika Legii. Ten jednak jeszcze w grudniu deklarował, że zimą nigdzie się nie wybiera, bo chce powalczyć o mistrzostwo Polski.I wiele wskazuje na to, że słowa dotrzyma. Tym bardziej, że podobne zdanie mają jego agenci. Jak informuje " Super Express ", mają oni niebawem przylecieć do Polski, by negocjować z mistrzami Polski warunki nowej umowy.Belg trafił do Legii w sierpniu po tym, jak rozwiązał swój kontrakt z Norwich. Początkowo prezentował się słabo - na boisku był ociężały, nie dawał żadnego pożytku drużynie. Odżył po przyjściu Jacka Magiery, który zdecydował się na przesunięcie go bliżej napastników.27-latek rozegrał 15 meczów w ekstraklasie, zdobył dwie bramki i zaliczył sześć asyst. Wystąpił też we wszystkich meczach Legii w fazie grupowej Ligi Mistrzów, gdzie strzelił pięknego gola Realowi Madryt (3:3) i miał asystę w meczu z Borussią Dortmund (4:8).Obecna umowa Vadisa wygasa w czerwcu 2018 r. Już teraz jest on jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy na Łazienkowskiej (ok. 600 tys. euro za sezon). Więcej od niego zarabia tylko Artur Jędrzejczyk, który w styczniu podpisał czteroletni kontrakt (ok. 800 tys. euro za sezon).- Większość, o ile nie wszyscy nasi piłkarze w innych klubach mogliby zarabiać 30 proc. więcej. Tylko teraz te 30 proc. to już jest za mało, by chcieli od nas odchodzić - mówi w rozmowie ze Sport.pl prezes Legii Bogusław Leśnodorski.- Legia po awansie do Ligi Mistrzów ma kupę pieniędzy. I póki płaci, to na miejscu piłkarzy nie przejmowałbym się tym, co dzieje się na górze, w gabinetach prezesów - mówi Sylwester Czereszewski, były napastnik warszawskiej drużyny.Kuba szybciej, k...a, szybciej. Dawaj "Rzeźnik", patrzę. Haha! Tak Kuba, tak. Przygotuj się, Miami! - Artur Jędrzejczyk i inni piłkarze Legii motywowali Jakuba Rzeźniczka, który na koniec treningu oddawał głową strzały na bramkę.- Gra Legii w Lidze Mistrzów, to nie jest główny powód, dla którego tu przyszedłem. Wpłynęło na to wsparcie, jakiego klubowi udzielają kibice. To motywuje każdego piłkarza na świecie i zaważyło na mojej decyzji - mówi Daniel Chima Chukwu, który podpisał kontrakt z Legią.- Klub podejmuje bardzo duże ryzyko, a w perspektywie ma dwumecz z Ajaksem, który na pewno był w jego zasięgu. Szkoda, że wyprzedaż zaczęła się właśnie teraz, gdy warszawiacy w pucharach mogli osiągnąć najlepszy wynik od lat - mówi w rozmowie ze Sport.pl były napastnik Legii i reprezentacji Polski Dariusz Dziekanowski.