Australian Open. Fyrstenberg wyeliminowany w pierwszej rundzie debla

Fyrstenberg przez wiele lat grał w parze z Marcinem Matkowskim i to z nim osiągał największe sukcesy. Na kortach Melbourne Park w 2006 roku dotarli do półfinału. W tym sezonie 36-letni zawodnik z Warszawy nie ma jak na razie stałego partnera deblowego.Poza Fyrstenbergiem do gry podwójnej w australijskiej imprezie wielkoszlemowej zgłosiło się w tym roku czworo Polaków. Magda Linette, Łukasz Kubot oraz występujący tu razem Marcin Matkowski i Jerzy Janowicz awansowali do drugiej rundy. Na rozegranie pierwszego spotkania czeka jeszcze Alicja Rosolska. Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej mężczyzn:Julien Benneteau, Jeremy Chardy ( Francja ) - Mariusz Fyrstenberg, Martin Kliżan (Polska, Słowacja) 7:6 (7-1), 6:1.