MŚ piłkarzy ręcznych. Polska - Francja. Z Francuzami po naukę

Selekcjoner polskiej reprezentacji ciągle powtarza, że jego podopieczni muszą zebrać jak najwięcej doświadczeń, co będzie procentowało w przyszłości. Pod tym względem czwartkowy pojedynek jest wręcz wymarzony, bowiem będzie można czegoś się nauczyć od najlepszych szczypiornistów. Wynik tego spotkania dla Polaków nie będzie miał większego znaczenia, gdyż już wcześniej było wiadomo, że biało-czerwonym pozostała tylko rywalizacja o miejsca 17-20 w Pucharze Prezydenta . "Trójkolorowi" mają z kolei zapewniony awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie."Ich siła wynika z tego, że są kolektywem. Mają wyrównaną drużynę, po dwóch świetnych zawodników na każdej pozycji. Poza tym na każdej z nich mają piłkarza, który znajduje się w trójce najlepszych na świecie, więc samo to daje im olbrzymią siłę. Są też nieprawdopodobnie pewni siebie, bo potrafią wygrywać w ciężkich okolicznościach, dlatego znają swoją wartość. Gdy mecz jest na styku, gdy decyduje doświadczenie, wtedy Francuzi okazują się lepsi" - scharakteryzował najbliższego rywala drugi trener reprezentacji Polski Robert Lis.