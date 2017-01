Borys Mańkowski przygotowuje się do walki na KSW na PGE Narodowym

W rozmowie z portalem InTheCage.pl Mańkowski odniósł się do pytania o swoją kolejną obronę pasa i powiedział, że trenuje pod walkę, która odbędzie się na PGE Narodowym - Ja generalnie już się przygotowuje pod tą walkę na Stadionie Narodowym . Coś tam mi się obiło o uszy. Patrząc po prostu na to, jak się potoczył zeszły rok, jak ten, raczej jest to pewne, że tam będę - przyznał polski mistrz.Zapytany o ewentualnego przeciwnika lub walki z rodakami odpowiedział, że nie chce bić się z Polakami:- Nigdy nie chcę bić się z Polakami, od zawsze to mówię. W szczególności, ze żyjemy w małym kraju i tak na prawdę nieraz siebie wspieramy na jakichś obozach i tak dalej. Kibicuję każdemu naszemu rodakowi i dla mnie nie jest fajnie bić się z jednym z nas. Dla kogoś oczywiście, bo mam to, co się świeci na biodrach i tylko dlatego chcą się ze mną bić. Gdybym tego nie miał, to w ogóle też nie chcieliby się ze mną bić, bo też się nie chcą bić z Polakami i ja to rozumiem. Ale jeśli chodzi o mnie to wolałbym sto razy bardziej bić się z ludźmi sprowadzanymi z zagranicy, którzy maja jakieś osiągnięcia. Dla mnie to jest jakiś wyznacznik, żeby piąć się w górę - zakończył Mańkowski.