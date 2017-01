Liga Europy. Ajax wzmocni się przed meczem z Legią?

22-latek jest wychowankiem Barcelony, kataloński klub wypożyczył go do Evertonu w sezonie 2013/2014, kolejny rok spędził na wypożyczeniu w Sevilli, by od lata 2015 roku wrócić już na stałe do Evertonu. Deulefeu był jednym z liderów drużyny z Liverpoolu w poprzednim sezonie, ale odkąd zespół objął Holender Ronald Koeman, Hiszpan stracił swoją pozycję i trafił na listę transferową.Wydawało się, że piłkarz przejdzie do Milanu, ale w środę okazało się, że negocjacje zostały zerwane. O skrzydłowego walczy też Middlesborough, ale faworytem wydaje się Ajax, który bardzo potrzebuje wzmocnień w pomocy po tym, jak stracił Riechedleya Bazoera i Nemanję Gudelja. A to ponoć dopiero początek transferów z Amsterdamu. Mówi się o tym, że jeszcze w styczniu z klubu chcą odejść Davy Klaassen i Anwar El Ghazi.Legia z Ajaxem zagra w 1/16 finału Ligi Europy. Pierwszy mecz odbędzie się 16 lutego Warszawie , rewanż dwa tygodnie później w Amsterdamie