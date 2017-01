Premier League. Manchester United traci piłkarza. Depay w Olympique Lyon

Niespełna 23-letni Depay trafił do Manchesteru United w 2015 roku z PSV Eindhoven, gdy angielski zespół prowadził jeszcze Holender Louis van Gaal. Angielscy kibice spodziewali się, że na Old Trafford w końcu trafił godny zastępca Cristiano Ronaldo, ale reprezentant Holandii kompletnie zawiódł.W 53 występach w koszulce klubu z Old Trafford zdobył siedem bramek, ale jesienią rzadko grał w zespole, którego obecnym szkoleniowcem jest Portugalczyk Jose Mourinho.Po 20 kolejkach francuskiej ekstraklasy Olympique Lyon, który ma jeden mecz zaległy, zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 34 punktów. Do lidera AS Monaco traci 11.