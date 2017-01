Puchar Narodów Afryki. Henryk Kasperczak czeka na mecz o wszystko

- Musimy być skuteczniejsi. Żeby mieć szczęście trzeba mu najpierw trochę pomóc, trzeba je sprowokować - powiedział selekcjoner w środę podczas konferencji we Franceville.Wspomnianego przez Kasperczaka szczęścia zabrakło jego zawodnikom w spotkaniu z Senegalem. Mimo że byli stroną atakującą (oddali w sumie 17 strzałów przy ośmiu rywali), to nie potrafili wykorzystać wielu dogodnych sytuacji. Pierwszego gola stracili już w 10. minucie w następstwie niepotrzebnego faulu w polu karnym.Pochodzący z Zabrza trener przyznał, że jego zespół musi szybko zapomnieć o ostatniej porażce. - Fizycznie czujemy się dobrze. Niemniej każda porażka zostawia jakieś rozgoryczenie. Na szczęście do dyspozycji mam wszystkich zawodników - zapewnił.Pomocnik zespołu "Orłów Kartaginy" Naim Sliti stwierdził, że czwartkowe spotkanie będzie meczem o wszystko. - Jeśli zwyciężymy, pozostaniemy w grze, a jeśli przegramy to mówimy do widzenia - podkreślił zawodnik francuskiego Lille.Odpadnięcie już w fazie grupowej byłoby w Tunezji postrzegane jako porażka. Celem minimum jest dla drużyny walka w ćwierćfinale. "To bardzo trudna grupa, ale mamy swoje szanse" - mówił przed turniejem Kasperczak.Tunezję i Algierię łączy nie tylko wspólna granica, ale również zbliżone miejsce w rankingu FIFA - 36. i 39. Obie drużyny mają także wyrównany bilans wspólnych spotkań - 13 meczów wygrały "Orły Kartaginy", a 17 "Lisy pustyni", remis padł 12 razy.Przy obecnej dyspozycji obu ekip, jako faworyta większość ekspertów wskazuje Algierię. Zespół ten, który jest również typowany w gronie kandydatów do zwycięstwa w całym turnieju, w pierwszym meczu niespodziewanie tylko zremisował z Zimbabwe 2:2. Dwie bramki dla czwartkowego rywala Tunezji zdobył Riyad Mahrez, gracz mistrza Anglii Leicester City, uznany najlepszym piłkarzem Afryki w 2016 roku.70-letni Kasperczak prowadzi reprezentację Tunezji od lipca 2015 roku. Polski szkoleniowiec trenował w przeszłości wiele afrykańskich zespołów, m.in. Tunezję, którą w 1996 roku doprowadził do wicemistrzostwa Afryki. Z Wybrzeżem Kości Słoniowej zajął trzecie miejsce dwa lata wcześniej, a z Mali - czwartą lokatę w 2002 roku.