Siatkówka. Effector Kielce ma nowego trenera. Klub sięgnął po byłego reprezentanta Turcji

36-letni Tanik to pierwszy w historii zagraniczny trener zespołu z Kielc. Od 2006 do 2008 roku grał w barwach AZS-u Olsztyn , z którym dwukrotnie zdobył brązowy medal ligi. Przed transferem do Polski występował w takich klubach jak Erdemisor Eregli czy Polis Pkd Ankara. Najwięcej czasu w swojej karierze grał w Halkbanku Ankara (2004-2006 i 2008-2010). Później przeniósł się do Galatasaray Stambuł, a następnie do Iraklisu Saloniki, Al-Ain i Unicaji Almerii. Z Al.-Ain zdobył mistrzostwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich, natomiast z Almerią złoty medal hiszpańskich rozgrywek. Karierę zakończył w Galatasaray, gdzie zbierał pierwsze szlify trenerskie, pracując w sztabie szkoleniowym drużyny. W kadrze Turcji rozegrał ponad sto meczów i zajął z nią trzecie miejsce w rozgrywkach Ligi Europejskiej w 2008 i 2010 roku.Na stanowisku trenerskim Tanik zastąpił Dariusza Daszkiewicza, który opuścił klub w trakcie rozgrywek. Później zespół pracował pod okiem jego dotychczasowego asystenta, Adama Swaczyny. Pierwszym meczem, w którym nowy szkoleniowiec poprowadzi kielecką drużynę jest spotkanie z Jastrzębskim Węglem (sobota, 27 stycznia ).Obecnie Effector Kielce zajmuje 12. pozycję w tabeli PlusLigi. Na swoim koncie ma 15 punktów, które trafiły na jego konto po 5 wygranych i 12 przegranych meczach. W ostatnim czasie drużyna ta odnotowała w rozgrywkach 8 porażek z rzędu, nie wygrywając od 17 listopada