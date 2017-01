Ekstraklasa. Śląsk Wrocław wypuścił wygraną, a prowadził 3:0

Dla Śląska był to pierwszy sparing w okresie przygotowawczym do rundy wiosennej. Gole dla wrocławian strzelili: Bence Mervo (2), Ostoja Stjepanovic (19) i Mario Engels (26), a dla Warty: Wojciech Onsorge (35-karny), Joshua Balogun Kayode (38) i Krzysztof Biegański (51).Spotkanie odbyło się w Trzebnicy , gdzie zespół trenera Jana Urbana przebywał na pierwszym zgrupowaniu w okresie przygotowawczym do rundy wiosennej. Kolejną grę kontrolną wrocławianie rozegrają w piątek z pierwszoligowym Chrobrym Głogów . Później w planach mają wyjazd na drugie zgrupowanie, które odbędzie się w Turcji.