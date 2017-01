"Sport Bild". Philipp Lahm kończy karierę po sezonie

Latem ubiegłego roku, kiedy Matthias Sammer zrezygnował z funkcji dyrektora sportowego monachijczyków pojawiały się głosy, że kapitan mistrzów Niemiec jest idealnym kandydatem do zajęcia tego stanowiska. Jeżeli doniesienia gazety się sprawdzą i prawy obrońca "Bawarczyków" rzeczywiście zakończy karierę, to "Gwiazda Południa" ma już przygotowane zastępstwo w jego miejsce. Latem do klubu przychodzi bowiem Sebastian Rudy z Hoffenheim , który może zabezpieczyć dwie pozycje- bok defensywy i środek pola.Wcześniej o zawieszeniu butów na kołku poinformował Xabi Alonso. W tej sytuacji logicznym ruchem wydaje się być przybycie na Allianz Arenę Rudego, który jesienią należał do najlepszych zawodników rewelacyjnego Hoffenheim.