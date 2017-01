Ekstraklasa. Piast Gliwice. Radoslav Latal zapowiada dwóch nowych piłkarzy!

W kadrze na zgrupowanie zabrakło kontuzjowanego pomocnika Michała Masłowskiego i napastnika Josipa Barisica, który trenuje z rezerwami.Trenować w Hiszpanii z seniorami będzie za to czwórka młodych graczy Piasta z zespołu Centralnej Ligi Juniorów oraz pozyskani w styczniu pomocnik Stojan Vranjes i napastnik Michal Papadopulos.- Będziemy pracowali nie tylko nad taktyką, ale też w dalszym ciągu nad kondycją. Masłowskiego czeka 10 dni przerwy, dla Barisica są oferty i odejdzie z klubu. W Alicante dołączą do drużyny skrzydłowy i napastnik. Rozmowy nie są łatwe, ale myślę, że wszystko będzie dobrze i nam wiosną pomogą - dodał szkoleniowiec wicemistrzów Polski.Pogodą w ojczystym kraju był nieco zmartwiony hiszpański pomocnik Gerard Badia.- Prognozy wskazują, że to ma być najzimniejszy o tej porze roku tydzień od pięciu lat. I jeszcze spodziewane są deszcze - stwierdził.Przyznał, że ciężki był dla niego powrót do Polski po przerwie świątecznej.- Kiedy wylatywałem z Barcelony, było 15 stopni. W Katowicach - minus 25. Masakra. Pierwsze dni obozu w Czechach też były niełatwe z racji mrozu. Tam bardziej pracowaliśmy fizycznie, teraz będzie więcej gry - podkreślił.Ale też zadeklarował, że chce nadal grać w Polsce.- Kontrakt z Piastem kończy się w czerwcu, rozmowy o przyszłości trwają. Chciałbym w Polsce zostać. Przyzwyczaiłem się już do pogody - żartował zawodnik.Jeszcze większy szok termiczny przeżył brazylijski obrońca Hebert.- W Rio de Janeiro było 42 stopnie. Powrót do Polski był ekstremalnym przeżyciem. W Hiszpanii będzie już cieplej. W Brazylii nie tylko odpoczywałem. Wiedziałem, że nie mogę się zaniedbać, bo wszystko bym zniszczył. Dlatego ćwiczyłem. Myślę, że wiosną będziemy silniejsi - powiedział.Piast zaczął przygotowania od sześciodniowego zgrupowania w Kravare, gdzie w pierwszym tegorocznym sparingu pokonał trzecioligowy czeski FC Hlucin 6:0 (2:0).Podczas pobytu w Alicante, który potrwa do 30 stycznia gliwiczanie zagrają sparingi z CSKA Moskwa, Rapidem Wiedeń, zespołem Hiszpańskiego Związku Piłkarzy oraz inną austriacką drużyną SCR Altach.