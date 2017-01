Rajdowe MŚ. Inauguracja tradycyjnie w Monte Carlo

Kalendarz rajdowych MŚ 2017:

Będzie to 45. sezon rajdowych mistrzostw świata. Na trasy po latach przerwy wraca ekipa Toyoty, zabraknie natomiast teamu Volkswagena, który dominował przez ostatnie cztery lata.Pierwszy raz o punkty mistrzostw świata w obecnym systemie rywalizowano w Monte Carlo 1973 roku. Rajd nie znalazł się w mistrzowskim kalendarzu jedynie w 1974, 1996 roku oraz w latach 2009-2011, gdy był rundą Intercontinental Rally Challenge (IRC).Rekordzistą wśród walczących o tytuły mistrza świata jest Sebastien Loeb, który triumfował dziewięciokrotnie. Wśród producentów najwięcej zwycięstw ma Lancia (11). Drugi Citroen zwyciężył dziewięć razy.Monte Carlo jest uważany przez kierowców - ze względu na trasę i zmienne warunki atmosferyczne - za jedną z najtrudniejszych imprez w kalendarzu. O zwycięstwie czasami decyduje szczęście. Tak było w 2011 roku, gdy niespodziewanie triumfował trzykrotny mistrz Polski Francuz Bryan Bouffier (Peugeot 207 S2000).Bouffier awansował na pozycję lidera, po tym gdy na przejazd dwóch górskich odcinków specjalnych: Cimetiere de Vassieux - Col de Gaudissart (24,2 km) i St Jean en Royans - Font d'Urle (23,1 km), jako jeden z dwóch kierowców założył zimowe opony.Dzięki trafnemu doborowi opon, wygrał z ogromną przewagą dwa zimowe OS-y, choć wcześniej na żadnym z innych odcinków specjalnych nie uzyskał najlepszego czasu. Dzięki dobrym oponom uzyskał taką przewagę, że pokonał całą koalicję najlepszych kierowców świata.Rozgrywany między 18 a 22 stycznia Rajd Monte Carlo będzie pierwszym sprawdzianem dla aut WRC nowej generacji. Zmiany w regulaminie pozwoliły na znaczne modyfikacje, udało się poprawić aerodynamikę oraz przyczepności. Do tego moc turbodoładowanych silników o pojemności 1600 ccm została zwiększona do 380 koni mechanicznych, waga aut zmalała, zamontowane zostały aktywne dyferencjały, dotychczas zakazane.W sumie dzisiaj nie wiadomo, jakie osiągi będą miały samochody w specyfikacji 2017. Teamy, które prowadziły testy nie były skłonne je ujawnić. Można się jednak spodziewać, że nowe WRC będą szybsze, a przez to poprawi się widowiskowość rund mistrzostw świata.Trasa tegorocznej edycji Monte Carlo została zmieniona w ponad osiemdziesięciu procentach w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ma w sumie 382,7 km podzielonych na 17 odcinków. Rywalizacja rozpocznie się w czwartek od dwóch ponad 20-kilometrowych nocnych prób.W piątek kierowcy przejadą sześć OS-ów, w tym dwa razy najdłuższy w rajdzie Aspres Les Corps - Chaillol (38,8 km). Sobota to kolejne pięć prób sportowych w rejonie Gap. Rywalizacja zakończy się w niedzielę - zaplanowane są cztery OS-y. Wśród nich będą dwa przejazdy przez przełęcz Col de Turini i Power Stage La Bollene - Vesubie-Peira Cava o długości 21,4 km. Ceremonia zakończenia i dekoracja zwycięzców odbędzie się przed Pałacem Książęcym w Monako o godzinie 15.Na oficjalnej liście zgłoszeń do Rajdu Monte Carlo po raz pierwszy od sześciu lat nie ma żadnej polskiej załogi. Na czele stawki są kierowcy teamu M-Sport Francuz Sebastien Ogier, Estończyk Ott Tanak i Walijczyk Elfyn Evans. Wszyscy pojadą najnowszymi modelami Forda Fiesty WRC.Tytułu wywalczonego już cztery razy z rzędu będzie bronił Ogier, który po czterech latach za kierownicą VW Polo WRC przesiada się do Fiesty WRC.W sezonie 2017 zaplanowane jest 13 rund mistrzostw świata, wśród nich ósma - Rajd Polski w terminie 30 czerwca - 2 lipca.W teamie Hyundaia (I20 WRC) nie ma zmian w porównaniu z poprzednim sezonem. W ekipie są Nowozelandczyk Hayden Paddon, Belg Thierry Neuville i Hiszpan Dani Sordo. Dla Citroena (DS3 WRC) o punkty mistrzostw świata będą walczyli w zespole fabrycznym Brytyjczyk Kris Meeke i Francuz Stephane Lefebvre.Kierowcami wracającego po latach do rywalizacji w mistrzostwach świata zespole Toyoty ( Yaris WRC) znaleźli się Finowie Jari-Matti Latvala i Juho Hanninen.20-22 stycznia - Rajd Monte-Carlo10-12 lutego - Rajd Szwecji10-12 marca- Rajd Meksyku7-9 kwietnia - Rajd Francji 28-30 kwietnia - Rajd Argentyny19-21 maja - Rajd Portugalii9-11 czerwca- Rajd Włoch (Sardynii)30 czerwca - 2 lipca - Rajd Polski28-30 lipca- Rajd Finlandii18- 20 sierpnia - Rajd Niemiec6-8 października- Rajd Hiszpanii (Katalonii)27-29 października - Rajd Wielkiej Brytanii (Walii)17-19 listopada- Rajd Australii