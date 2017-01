Ekstraklasa. Zagłębie Lubin nie dało szans Chrobremu Głogów. Efektowny sparing

Był to pierwszy sprawdzian Zagłębia w okresie przygotowawczym do rundy wiosennej. Co prawda lubinianie mieli w planach sparing z Koroną Kielce w miniony weekend, ale ze względu na warunki atmosferyczne mecz się nie odbył.W spotkaniu z Chrobrym gole dla Zagłębia strzelali: Arkadiusz Woźniak (11), Filip Starzyński (27), Jarosław Jach (75) i Krzysztof Janus (83).W piątek lubinianie wyjeżdżają na dwutygodniowe zgrupowanie do Turcji. W planach mają tam cztery sparingi, a rywalami będą: Terek Grozny, Dinamo Zagrzeb, FC Milsami Orhei i MTK Budapeszt.Po 20 kolejkach Zagłębie w tabeli ekstraklasy zajmuje szóste miejsce. Pierwszy mecz o punkty lubinianie rozegrają na wyjeździe z Górnikiem Łęczna 11 lutego