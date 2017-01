Kliczko i Joshua przyciągną rekordową liczbę widzów. Bilety wyprzedane błyskawicznie

. @anthonyfjoshua v @Klitschko smashes 80,000 tickets - application to expand capacity to 90,000 -biggest fight in British boxing history!???? — Eddie Hearn (@EddieHearn) January 16, 2017

Choć sprzedaż biletów została podzielona na dwie tury, zdobycie wejściówek na starcie Brytyjczyka z Ukraińcem graniczyło z cudem. Drugi etap dystrybucji, który rozpoczął się w poniedziałek, potrwał zaledwie godzinę - tyle wystarczyło, by sprzedano wszystkie bilety (łącznie osiemdziesiąt tysięcy).To będzie największa widownia w historii brytyjskiego boksu. Do tej pory najwięcej widzów śledziło pojedynek Carla Frocha i George'a Grovesa, niecałe 80 tysięcy. Tamto starcie, podobnie jak Kliczki z Joshuą, odbyło się na stadionie Wembley.- Zainteresowanie walką jest fenomenalne. To bezdyskusyjnie największe starcie w historii brytyjskiego boksu i gdyby Wembley posiadało dwa razy więcej miejsc, też byśmy je wyprzedali. Złożyliśmy wniosek o udostępnienie dodatkowych dziesięciu tysięcy miejscówek i sądzimy, że odpowiedź będzie pozytywna - poinformował ESPN promotor Eddie Hearn.Walka odbędzie się 29 kwietnia . Stawką będą mistrzowskie pasy federacji IBF (należący do Brytyjczyka), WBA (wakujący) i IBO (wakujący).