"Sport Bild": Xabi Alonso ogłosił zakończenie kariery po sezonie 2016/2017

35-latek rozmowę z włodarzami bawarskiego klubu odbył zaraz po zakończeniu rundy jesiennej Bundesligi, informując, że to dla niego dobry moment na pożegnanie z profesjonalnym futbolem. Monachijczycy furtki jednak przed piłkarzem nie zamykają. Klub poprosił piłkarza o przemyślenie decyzji do końca sezonu, choć niemal pewne jest, że Alonso zdania nie zmieni.Hiszpan do Bayernu trafił w 2014 roku z Realu Madryt . Wcześniej reprezentował barwy Liverpoolu i Realu Sociedad. Wygrał w zasadzie wszystko, co w futbolu jest do wygrania, zarówno tym klubowym, jak i reprezentacyjnym. Na koncie ma m.in. dwukrotny triumf w Lidze Mistrzów , dwa złote medale mistrzostw Europy i wygrany mundial, a także mistrzostwa Hiszpanii oraz Niemiec.