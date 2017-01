Pojedynek rewolwerowców. Jak o Legię będą walczyć Mioduski z Leśnodorskim

Pojedynek rewolwerowców

Kiedy to wszystko się zaczęło?

W najbliższych dniach - najprawdopodobniej do końca tygodnia - ma zostać podpisana umowa pomiędzy Dariuszem Mioduskim, a Bogusławem Leśnodorskim i Maciejem Wandzlem. Później o tym, kto wykupi udziały w Legii, decydować będzie procedura zwana w biznesie "shoot-out".Kilka dni temu polsatsport.pl poinformował, że na ręce przedstawicieli Polskiej Rady Biznesu - prowadzącej negocjacje między zwaśnionymi stronami - trafią dwie zalakowane koperty. Jedną - na zakup 40 procent udziałów Leśnodorskiego i Wandzla - ma złożyć Mioduski. Drugą - na zakup 60 procent udziałów Mioduskiego - złożą Leśnodorski i Wandzel.Na czym polegać będzie bitwa na koperty, wspomniana procedura "shoot-out"? O zaletach i szczegółach działania tego mechanizmu, ale też o tzw. opcji call, z której prawdopodobnie mógł skorzystać Dariusz Mioduski, opowiada ekspert. Jest nim Michał Warchoł, aplikant adwokacki z kancelarii Chałas i Wspólnicy - Patrząc z perspektywy funkcjonowania podmiotów biznesowych, sytuacja panująca obecnie w Legii pomiędzy jej współwłaścicielami nie jest niczym niespotykanym. Spółki, w ramach których funkcjonuje co najmniej dwóch współwłaścicieli, już tylko z tego względu narażone są na zaistnienie w przyszłości sytuacji konfliktowej.- Sytuacja komplikuje się tym bardziej, kiedy w spółce powstaje impas decyzyjny spowodowany równym (lub zbliżonym) udziałem właścicielskim skonfliktowanych stron albo zapisami umownymi, które mogą regulować zasady w ten sposób, że nawet posiadanie większości udziałów nie zapewni możliwości podejmowania decyzji samodzielnie, czyli z pominięciem pozostałych współwłaścicieli mniejszościowych.- W takich wypadkach jedyną opcją dla ratowania biznesu może okazać się zmiana struktury właścicielskiej danego podmiotu. Jeżeli żaden ze współwłaścicieli nie zamierza dobrowolnie wyzbyć się swoich udziałów, wówczas pomocne mogą okazać się odpowiednie zapisy (tzw. klauzule wyjścia), które regulują przewidziane przez strony sposoby wystąpienia wspólników.- Często jednak na etapie zakładania spółki czy też przystępowania do już istniejącej nowi partnerzy biznesowi nie zakładają czarnego scenariusza. Nierzadko obawiając się, że propozycja rozwiązania potencjalnego konfliktu może zostać odebrana przez wspólnika np. jako oznakę braku zaufania. Tymczasem, kiedy spór powstanie już w trakcie funkcjonowania biznesu, uzgodnienie rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie - niestety wtedy już zwaśnione strony - może okazać się problematyczne.- Praktyka zna wiele możliwości "zmuszenia" wspólnika do opuszczenia spółki. Jak wynika z dostępnych informacji, współwłaściciele Legii, jako osoby bardzo dobrze poruszające się w realiach biznesowych, rozpoczynając współpracę zdecydowały się na tzw. opcję call, która gwarantuje Dariuszowi Mioduskiemu w każdej chwili możliwość wykupienia wszystkich udziałów pozostałych współwłaścicieli bez możliwości ich sprzeciwu.- Problemem okazuje się jednak ustalona formuła, uzależniająca cenę ich nabycia od wysokości klubowego budżetu, który w ostatnich latach sportowych sukcesów Legii wzrósł niemal 2,5-krotnie.- W rezultacie doszło do stanu, w której zastrzeżona "opcja call" okazała się zbyt droga, by z niej skorzystać. Jednocześnie partnerski model zapisów pomiędzy współwłaścicielami Legii skutecznie uniemożliwia wyrugowanie jednej ze skonfliktowanych stron, i to pomimo większości (60 proc.) posiadanej przez Mioduskiego.- Z doniesień medialnych wynika, że w tej patowej sytuacji właściciele Legii skłaniają się ku zawarciu porozumienia przewidującego nową klauzulę wyjścia, popularnie zwaną "shoot-out". Z założenia jest ona przewidziana dla wspólników, którzy są współwłaścicielami w równych częściach. W przypadku Legii będzie ona jednak również adekwatna ze względu na wspomniane wcześniej partnerskie zapisy umowne. Dodatkowo, także w Legii strony konfliktu w istocie są dwie - z jednej strony Dariusz Mioduski, z drugiej zaś wspólnie występujący panowie Leśnodoroski i Wandzel.- Klasyczna procedura "shoot-out" umożliwia jednemu ze wspólników złożenie drugiej stronie oferty sprzedaży wszystkich swoich udziałów po zaproponowanej cenie. Adresat tej oferty ma wówczas tylko dwie opcje: ofertę przyjąć lub, niejako w ramach odparcia "ataku", zdecydować się na sprzedaż swojej części za tę samą cenę, którą wcześniej zaproponował drugi wspólnik (oczywiście przy nierównych udziałach cena podlega pewnym zmianom). Taka konstrukcja wymusza staranną analizę oraz konieczność odpowiedniego wyważenia składanej oferty. Dodatkowo czas na podjęcie decyzji z reguły jest krótki, jednak ze względu na dużą skalę przedsięwzięcia może wynosić nawet kilkadziesiąt dni.- Oczywiście strony umowy mogą swobodnie modyfikować "shoot-out". W tym kierunku zdają się zmierzać negocjacje współwłaścicieli Legii, którzy skłaniają się do modelu, gdzie obie strony złożą oferty w zabezpieczonych kopertach w tym samym czasie na ręce bezstronnej osoby trzeciej, a następnie komisyjnie otworzą je jednocześnie. Jeżeli propozycje ofertowe okażą się nieznaczne, strony - o ile na wstępie przewidziały taką możliwość - mogą ponowić procedurę "shoot-out". Jeżeli ostatecznie okaże się, że to Mioduski złoży ofertę korzystniejszą niż panowie Leśnodoroski i Wandzel, stanie się on jedynym właścicielem Legii. W przeciwnym razie wspólnikami w Legii zostaną Leśnodoroski i Wandzel.- Klauzula "shoot-out" ma niewątpliwie wiele wspólnego z pojedynkiem rewolwerowców (oczywiście na płaszczyźnie biznesowej). Jej zaletą jest szybkość decyzyjna co do ustalenia ceny udziałów oraz zawarcia samej umowy sprzedaży udziałów, co w konsekwencji powinno doprowadzić do niezakłóconego funkcjonowania spółki - kończy Warchoł.Mioduski, Leśnodorski i Wandzel długo wyglądali na zgraną trójkę. Od początku roku było co prawda słychać, że się różnią, ale wydawało się, że to zwykła różnica zdań (np. w ocenie pracy trenera Czerczesowa). Na początku października tercet się jednak rozpadł. Zaczęła się walka o władzę - otwarty konflikt, który trwa do dziś.Zaczęło się od publikacji "Przeglądu Sportowego", który jako pierwszy napisał o konflikcie między obydwoma właścicielami (z Leśnodorskim trzyma Wandzel, posiadacz 20 proc. udziałów, w sumie obaj mają 40 proc.). Leśnodorski w ostrych słowach skrytykował Mioduskiego, uważając, że za publikacją w dzienniku stoją jego ludzie. - Mioduski ma doradcę PR-owego, który pobiegł do "PS" - przekonywał prezes Legii w programie "Stan Futbolu", który wyemitowany na antenie Eleven został tego samego dnia, co publikacja gazety.- Źródłem naszych nieporozumień jest zaplecze finansowe klubu. Darek nigdy nie dołożył do klubu złotówki. Od roku z Maćkiem dążę do tego by znaleźć inwestora, dzięki czemu moglibyśmy walczyć z innymi klubami europejskimi. Nawet bez tego zdołaliśmy spłacić długi, choć wszystko co zrobiliśmy było obarczone sporym ryzykiem - dodawał Leśnodorski.Mioduski odpowiedział oświadczeniem, w którym przyznał, że złożył oficjalny wniosek o odwołanie zarządu spółki i zapewnił, że zarzuty Leśnodorskiego nie są prawdziwe, a on wielokrotnie proponował podwyższenie kapitału Legii.