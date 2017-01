Antoine Griezmann przejdzie do Manchesteru United? Wybrał już numer na koszulce

MM

Atletico - Bayern (FRANCISCO SECO/AP)

Wszystko wskazuje na to, że latem Antoine Griezmann przeniesie się z Atletico Madryt do Manchesteru United. Jak informuje "The Independent", piłkarz miał już nawet wybrać numer, z którym będzie występował na Old Trafford.

Griezmann ustalił już ze swoim przyszłym pracodawcą warunki indywidualnego kontraktu oraz wybrał numer na koszulce. Napastnik ma grać z siódemką, którą zwolni prawdopodobnie odchodzący latem Memphis Depay.



Griezmann zdobył z reprezentacją Francji wicemistrzostwo Europy na Euro 2016, a od kilku lat pozostaje jednym z liderów prowadzonego przez Diego Simeone Atletico Madryt. W tym sezonie atakujący rozegrał w barwach hiszpańskiego klubu 25 spotkań, w których zdobył 12 bramek i zanotował 6 asyst.



