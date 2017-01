Tour Down Under. Australijczyk Porte wygrał drugi etap i został liderem

1. Richie Porte (Australia/BMC Racing) 3:46.06 2. Gorka Izagirre (Hiszpania/Movistar) strata 16 s 3. Esteban Chaves (Kolumbia/Orica) ten sam czas 4. Rohan Dennis (Australia/BMC Racing) 19 5. Nathan Haas (Australia/Dimension Data) 6. Diego Ulissi (Włochy/UAE Abu Dhabi) ten sam czas

Klasyfikacja po 2. etapie:

1. Richie Porte (Australia/BMC Racing) 7:10.14 2. Gorka Izagirre (Hiszpania/Movistar) strata 20 s 3. Esteban Chaves (Kolumbia/Orica) 22 4. Jay McCarthy (Australia/BORA) 24 5. Nathan Haas (Australia/Dimension Data) 27 6. Diego Ulissi (Włochy/UAE Abu Dhabi) 29

Trzeci był Kolumbijczyk Esteban Chaves (Orica).Kolarze w środę mieli do pokonania 148,5 km ze Stirling do Paracombe.W klasyfikacji generalnej Porte ma 20 sekund przewagi nad Izagirre, a o 22 s wyprzedza trzeciego Chavesa.Tour Down Under jest pierwszym w sezonie 2017 wyścigiem z cyklu World Tour.W czwartek przemierzając Australię kolarze przejadą 144 km z Glenelg do Victor Harbor. Wyścig zakończy się w niedzielę 90-kilometrowym etapem wokół Adelajdy.