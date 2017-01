Koniec z wielkimi gwiazdami wyjeżdżającymi do Chin? Zmiana przepisów zatrzyma szalone transfery

Chińska Federacja Piłkarska postanowiła ograniczyć liczbę piłkarzy z zagranicy mogących występować w wyjściowym składzie z czterech do trzech. Oznacza to problem dla wielu klubów, które pozyskały w zimowym okienku transferowym po kilku obcokrajowców, jak chociażby prowadzony przez Andre Villasa-Boasa Shanghai SIPG.Federacja tłumaczy, że decyzję podjęła w celu zatrzymania trendu sprowadzania wielkich gwiazd z Europy. Ma to ułatwić występy w lidze rodzimym zawodnikom i przysłużyć się rozwojowi piłkarzy urodzonych w Chinach. Nowe przepisy zablokowały transfery m.in. Diego Costy z Chelsea Londyn i Edinsona Cavaniego z Paris Saint-Germain. - Mieliśmy już dla nich gotowe kontrakty, ale decyzja federacji sprawiła, że musieliśmy zakończyć negocjacje - mówi w rozmowie z ESPN Shu Yuhui, właściciel klubu Tianjin Quanjian.Rozgrywki Super League rozpoczną się w marcu . W ostatnich miesiącach do Chin przenieśli się tacy zawodnicy jak Carlos Tevez , Oscar czy Ezequiel Lavezzi.