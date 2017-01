Igrzyska olimpijskie 2024. Przeciwnicy kandydatury Budapesztu chcą referendum

"Momentum" podkreśla, że igrzyska nad Dunajem to impreza zbyt kosztowna i narażona w dużym stopniu na korupcję.Aby doszło do referendum, przeciwnicy igrzysk muszą w ciągu 30 dni zebrać 138 tys. podpisów, czyli uzyskać poparcie 10 proc. mieszkańców Budapesztu posiadających prawa wyborcze.Kandydaturę Budapesztu popiera rząd premiera Viktora Orbana. Węgrzy planują wydać na inwestycje związane z igrzyskami około 2,4 miliarda euro, co jest sumą skromną w porównaniu z planami konkurentów - Los Angeles i Paryża.Stolica Węgier pięciokrotnie ubiegała się o organizację igrzysk, w tym pierwszych w erze nowożytnej w 1896 roku, ale za każdym razem przegrywała. Los Angeles dwukrotnie gościło letnią olimpiadę (1932, 1984), podobnie jak Paryż (1900, 1924).Gospodarza igrzysk w 2024 roku wybiorą członkowie MKOl 13 września w Limie.