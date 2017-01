Trener Wolfsburga: Nic nie słyszałem o transferze Błaszczykowskiego do Legii

O tym, że Błaszczykowski może zostać wypożyczony do Legii napisał w poniedziałek wieczorem serwis polsatsport.pl. W Legii nikt nie zaprzecza tym informacjom, ale jak to w takich wypadkach bywa, też nikt nie chce ich potwierdzić pod nazwiskiem.- Z naszej strony powodzenie tego transferu oceniamy na 25 proc. Ale akurat w tym wypadku czas może działać na naszą korzyść. Jeśli 1 lutego Kuba nadal będzie w Wolfsburgu, to nasze szanse wzrosną do 60 proc. - słyszymy na Łazienkowskiej.Odpowiedzialni za transfery Michał Żewłakow i Dominik Ebebenge, kontaktowali się już z Wolfsburgiem. Na Łazienkowskiej twierdzą jednak, że powodzenie tego transferu w dużej mierze zależy od samego Błaszczykowskiego.Sprawie zaprzeczył jednak trener VfL Wolfsburg Valerien Ismael. - Nic nie słyszałem o transferze Błaszczykowskiego do Legii. Kuba wciąż jest naszym zawodnikiem i wiążemy z nim plany na przyszłość - powiedział szkoleniowiec na łamach "Kickera"