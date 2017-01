MŚ piłkarzy ręcznych. Polska - Japonia. Adam Wiśniewski: Zwycięstwo nad Japonią, to początek ich karier

Wychowanek Orlen Wisły marzył o zdobyciu medalu w Rio de Janeiro , podczas Igrzyskach Olimpijskich. Marzenia nie udało się zrealizować, ale ważny był też udział. Po zakończeniu imprezy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zdecydował o zakończeniu reprezentacyjnej kariery.- Po Igrzyskach znalazłem się w głębokiej rezerwie kadrowej, byłem gotowy, gdybym został powołany, zgłosić się na zgrupowanie, ale trener zdecydował, że stawia na młodych i słusznie. My, reprezentacja która odnosiła największe sukcesy na arenie międzynarodowej, też początkowo wszystko przegrywaliśmy. Musieliśmy zdobyć doświadczenie, by w 2007 roku wywalczyć srebrny medal mistrzostw świata w Niemczech . Na nich też przyjdzie czas, ale najpierw muszą dużo grać, z najlepszymi zespołami - zapewnia.Zdaniem byłego reprezentanta, inaczej mogły się potoczyć losy polskiej drużyny, gdyby wygrali pierwszy mecz z Norwegią.- Zagrali niezłe spotkanie, świetnie zaprezentował się Adam Malcher w bramce i dwaj płocczanie, Tomek Gębala i Michał Daszek. Potem była Brazylia, z tym zespołem zawsze nam się bardzo trudno grało, nigdy nam nie leżeli. Po porażce mogliśmy się tylko cieszyć, że bardzo udany występ zanotował Jose de Toledo (zawodnik Wisły - PAP). Co tam dużo mówić, mamy bardzo młodą drużynę, która na pewno, w niedalekiej przyszłości, dostarczy nam jeszcze dużo radości i emocji.Wiśniewski cieszy się z dobrego występu bramkarza Adama Morawskiego w meczu z Japonią.- Martwiłem się, czy Adam będzie miał możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, bo wcześniej niewiele grał. Dobrze, że dostał szansę, na dodatek mocno przyczynił się do zwycięstwa w meczu z Japończykami. Widać, że przyszłość jest przed nim, a ponieważ jest jeszcze bardzo młody, może wiele lat grać w reprezentacji. To zwycięstwo jest dopiero początkiem jego i reszty drużyny karier.Ostatni mecz w fazie grupowej Polacy zagrają w czwartek, z najsilniejszą drużyną grupy A, mistrzami świata - Francuzami. Po odpadnięciu z szesnastki najlepszych drużyn świata, polska reprezentacja walczyć będzie o dalsze lokaty w Pucharze Prezydenta