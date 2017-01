Premier League. Piłkarz Manchesteru City musi zapłacić 40 tys. funtów za wpis w internecie

Zarzut Francuza dotyczył złej jego zdaniem decyzji sędziego Lee Masona o wykluczeniu jego kolegi z drużyny Fernandinho w rozegranym 2 stycznia meczu z Burnley, wygranym przez "The Citizens" 2:1. Arbiter pokazał Brazylijczykowi czerwoną kartkę w 32. minucie, co wywołało protesty innych zawodników Manchesteru City.W drugiej połowie bramki dla gospodarzy zdobyli Francuz Gael Clichy i Argentyńczyk Sergio Aguero, a Burnley odpowiedziało tylko trafieniem Bena Mee. Mimo zwycięstwa, Sagna nie powstrzymał się od komentarza, który niedługo później został usunięty. FA odczytał go jako podawanie w wątpliwość uczciwości arbitra i zdecydował się nałożyć na Francuza wysoką grzywnę.