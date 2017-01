Australian Open. Agnieszka Radwańska: Wróciłam do dobrej gry w trzecim secie

Rozstawiona z "trójką" Radwańska pokonała Bułgarkę Cwetanę Pironkową 6:1, 4:6, 6:1.- Pierwsza partia była szybka. Grałam bardzo dobrze. Zaczęłam naprawdę agresywnie. W drugiej nieco się cofnęłam, a Cwetana nieco lepiej się spisywała. Byłam wówczas trochę zbyt wolna. Tak to zazwyczaj wygląda. Cieszę się, że byłam w stanie grać znowu dobry tenis w trzecim secie i wygrać mecz - podsumowała na konferencji prasowej Polka.Dziennikarze zwrócili uwagę na to, że zawodniczka pochodząca z Krakowa zakończyła pojedynek asem. Spytali o rolę serwisu w jej grze.- Wciąż w tym elemencie mam wzloty i upadki. Muszę się naprawdę skupić na tym elemencie. Czasem nie idzie to po mojej myśli. Procent skuteczności nie jest tak dobry jak powinien. W niektórych spotkaniach jednak serwis bardzo mi pomaga i zyskuję dzięki niemu sporo czasu. Muszę się skupić na nim, zwłaszcza w ważnych momentach. Czasem nie wykorzystuje się go maksymalnie. To działa automatycznie, a wtedy piłka wraca jeszcze szybciej po returnie i jest się w kłopocie - powiedziała.Polka zebrała pochwały zwłaszcza za jedno z wtorkowych zagrań, tzw. tweener. W biegu odbiła między nogami - stojąc tyłem do kortu - piłkę posłaną w okolice końcowej linii.- Nie miałam wówczas wyboru, musiałam zrobić tweener. Chyba mi wyszło. Oglądam sporo męskiego tenisa i to chyba w tym momencie mi pomogło. Prezentowanie atrakcyjnego dla oka tenisa jest świetną sprawą. To miłe, jeśli moja gra jest taka. Podczas meczu chcesz zdobyć punkt, nieważne jak. W niektórych sytuacjach rodzaj zagrania sam się nasuwa, bo nie masz wyboru, bo za późno już na jakieś inne rozwiązanie. W tamtym momencie tak właśnie było. Chciałam po prostu zdobyć punkt. Uznałam, że takie zagranie będzie najlepszym wyjściem. Z tweenerami świetnie radzą sobie Nick Kyrgios i Roger Federer . U Szwajcara imponujące jest to, że on wie, gdzie dokładnie chce zagrać piłkę. Ja zaś chciałam tylko ją przebić i nie miałam pojęcia, gdzie poleci. Muszę więc nad tym jeszcze popracować - oceniła z uśmiechem.Przedstawiciele mediów spytali też o wrażenia z kortu. Część zawodników uznała, że jest on szybki, a inni, iż średni. - To zależy od tego o jakiej porze grasz - czy grasz drugi mecz danego dnia w pełnym słońcu, czy prawie o północy. Dziś nie był wcale szybki. Wydaje mi się, że był wręcz wolny. Zależy to od temperatury. Jutro ma być chłodniej i szybkość kortu może się zmienić - analizowała Radwańska.Przed sezonem po kilku latach zmieniła producenta rakiety. Jak przyznała, to ważna decyzja, ale nie odczuwa w związku z tym dużej różnicy.Polka w czwartek zmierzy się w drugiej rundzie z Chorwatką Mirjaną Lucic-Baroni. Dziennikarze spytali, jak zamierza spędzić dzień poprzedzający to spotkanie. - To początek roku. Trenuję w dni, w które nie mam meczów. Teraz biuro, w którym załatwiamy te sprawy jest już zamknięte, więc muszę się zająć sprawą treningu jutro rano - dodała z uśmiechem.