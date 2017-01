Szybowcowe MŚ. Sebastian Kawa stracił pozycję lidera

Kawa zgromadził dotychczas 3418 punktów, traci do Ichikawy 51. Na trzecie miejsce z dorobkiem 3343 punktów awansował Łukasz Grabowski (Aeroklub Włocławski), który we wtorek był ósmy.



Dziesiąty w klasyfikacji generalnej jest Christoph Matkowski (Aeroklub Gliwicki) - 3135 punktów.



W klasie 18-metrowej reprezentanci Polski zajęli we wtorek miejsca poza trzydziestką. Tomasz Krok był 31., a Paweł Wojciechowski lokatę niżej (obaj Aeroklub Leszczyński). W klasyfikacji ogólnej zajmują odpowiednio 22. i 23. miejsce.



W klasie otwartej Łukasz Wójcik (Aeroklub Włocławski) dzięki trzeciej lokacie we wtorek awansował na piątą pozycję, natomiast Adam Czeladzki (Aeroklub Warszawski) jest 27.