EuroBasket 2017. Litwa i Serbia rywalami Polaków w trakcie przygotowań

Plan przygotowań reprezentacji Polski do ME 2017:

Mecze reprezentacji Polski w grupie A Eurobasketu 2017:

Drużyna prowadzona przez amerykańskiego trenera Mike'a Taylora od kilku lat swoje przygotowania do letnich sezonów rozpoczyna w centrum Aqua Zdrój w Wałbrzychu . Tak będzie i tym razem. Kadra spotka się już 15 lipca i będzie tam trenować przez dwa tygodnie. Na 28 i 29 lipca zaplanowany jest dwumecz z zespołem Czech.- Nasz harmonogram przygotowań ma sprawić, że będziemy gotowi na EuroBasket 2017. Trzymamy się planu, który dawał nam sukces w trzech ostatnich latach. Wałbrzych jest świetnym miejscem dla naszego obozu przygotowawczego i cieszę się, że znowu tam wrócimy - powiedział trener Taylor, cytowany na stronie PZKosz.Następnym przystankiem biało-czerwonych będzie Kłajpeda. 4 sierpnia Polacy zagrają z wicemistrzem Europy Litwą, a dzień później - w zależności od wyników spotkań - ich przeciwnikiem będzie Gruzja lub Łotwa. Z tym ostatnim rywalem reprezentacja na pewno spotka się 11 sierpnia w Rydze.Kolejnym etapem przygotowań będzie silnie obsadzony turniej towarzyski w Hamburgu . W dniach 18- 20 sierpnia kadra zagra z Niemcami, Rosją oraz wicemistrzem olimpijskim z Rio de Janeiro - Serbią.Ostatni turniej towarzyski zostanie rozegrany w Polsce. Drużyna trenera Taylora od 24 do 26 sierpnia podejmie uczestników EuroBasketu - Węgry, Wielką Brytanię i Izrael. Miejsce rozegrania tych spotkań nie jest jeszcze znane.- Chcemy zahartować nasz zespół grając z najlepszymi możliwymi przeciwnikami na wyjeździe. Stąd pomysł na zagranie turnieju w Kłajpedzie, a później wyjazdy na Łotwę oraz na Supercup do Hamburga. Po tych +bitwach+ zagramy turniej towarzyski w Polsce, na który już teraz czekamy z podekscytowaniem. Uważamy, że będzie to doskonałe przygotowanie na wyzwania, które czekają nas w Helsinkach - podkreślił selekcjoner.Reprezentacja Polski mistrzostwa Europy rozpocznie 31 sierpnia w Helsinkach. W fazie grupowej zagra z Finlandią, Islandią, Francją, Grecją i Słowenią. Runda finałowa odbędzie się w Stambule.15-27 lipca: obóz przygotowawczy w Wałbrzychu28-29 lipca: dwumecz z reprezentacją Czech w Wałbrzychu4-6 sierpnia: turniej w Kłajpedzie: mecze z Litwą oraz Łotwą lub Gruzją11 sierpnia: mecz z reprezentacją Łotwy w Rydze18-20 sierpnia: turniej w Hamburgu: mecze z Niemcami, Rosją i Serbią 24-26 sierpnia: turniej w Polsce: mecze z Węgrami, Wielką Brytanią i Izraelem31 sierpnia: Słowenia - Polska2 września: Polska - Islandia3 września: Finlandia - Polska5 września: Polska - Francja 6 września: Grecja - Polska