PŚ w Zakopanem. Janne Ahonen będzie skakał w Polsce

Wierzymy w niego. Jego do¶wiadczenie jest potrzebne naszym młodym zawodników - mówi trener Andreas Mitter.Ahonen startował do tej pory Ruce, Klingenthal oraz Lillehammer, ale w żadnym z konkursów nie awansował do serii finałowej. Przez ostatnie tygodnie skakał w lokalnych zawodach - wygrał m.in. sylwestrowy konkurs w fińskim Vuokatti. Teraz wraca do kadry , bo Finowie mog± zabrać na konkurs do Zakopanego większ± kadrę.Na Wielkiej Krokwi trener Mitter może wystawić aż czterech skoczków. To efekt przyzwoitych skoków Jarkko Maeaettae i Ville Larinto w ostatnich konkursach.P¦ w Zakopanem zainauguruj± pi±tkowe treningi oraz kwalifikacje do konkursu indywidualnego. W sobotę zaplanowano konkurs drużynowym, w niedzielę konkurs indywidualny.