Bayern Monachium przyjedzie do Polski na mecz towarzyski. Zagra z Legią?

W nowej umowie Roberta Lewandowskiego jest zapis, że Bayern przyleci na mecz do Polski (najprawdopodobniej w przyszłym roku), żeby pokazać się polskim kibicom. Ale nie ma tam określone, że ma zagrać na Legii, ani z Legią. To nawet nie musi być polski klub. Może zagrać z Fiorentiną albo inną Barceloną. Stadion też jest do ustalenia.Mecz Bayernu w Polsce jest w planach, ale czy, kiedy i gdzie się wydarzy - nie jest przesądzone. Na dzisiaj mówi się, że Legia jest najbliżej, bo Dariusz Mioduski (większościowy udziałowiec Legii) rozmawiał o tym z Karlem-Heinzem Rummenigge (prezesem Bayernu), z którym znają się z Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA).We wtorek rano na Łazienkowskiej usłyszeliśmy jednak, że nic o takim meczu nie wiedzą. Ale to nawet zrozumiałe, bo Mioduski - o którym wiemy, że bardzo wstępnie rozmawiał o takim meczu z Rummenigge - na ten moment nie ma praktycznie nikogo, żadnych swoich ludzi, w strukturach klubu.Przypomnijmy, że obecnie między właścicielami Legii (Mioduskim, a Bogusławem Leśnodorskim i Maciejem Wandzlem) trwa spór. O tym, która ze stron wykupi udziały w Legii, przekonamy się najwcześniej za kilka tygodni.