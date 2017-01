La Liga. Barcelona i Atletico chcą Diego Costę!

Katalończycy nie są usatysfakcjonowani postawą Paco Alcacera, który kosztował 30 mln euro, a w dotychczasowych 14 spotkaniach w barwach "Blaugrany" strzelił zaledwie dwa gole. W tej sytuacji jedyną opcją dla Luisa Enrique pozostaje Luis Suarez, zatem transfer Costy mógłby stanowić ciekawą alternatywę.Drugim klubem zainteresowanym klubem jest Atletico Madryt, w którym 12-krotny reprezentant La Roja grał przed przeprowadzką do Anglii. W 2014 roku, po świetnym sezonie zwieńczonym finałem LM i mistrzostwem Hiszpanii, przeniósł się do Chelsea za 32 mln funtów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zespół Diego Simeone może wkrótce stracić swoją główną strzelbę Antoine'a Griezmanna. (mówi się, że król strzelców EURO 2016 latem za astronomiczną kwotę 100 mln funtów przeniesie się do Manchesteru United) to ewentualne przyjście Hiszpana okazać by się mogło strzałem w dziesiątkę. Urodzony w Lagarto snajper zna realia La Liga , więc nie miałby kłopotów z przystosowaniem się do nowego-starego miejsca pracy."Los Colchoneros" gotowi są zapłacić 40 mln funtów, ale Chelsea nie jest przekonana, co do pozbywania się swojego najlepszego snajpera. Nie mniej, jeżeli sytuacja Hiszpana na Stamford Bridge nie ulegnie poprawie, a na stole pojawią się wyższe oferty, Roman Abramowicz będzie zmuszony sprzedać Hiszpana.