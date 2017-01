Australian Open 2017. Nieudany powrót Haasa

Haas już wcześniej zapowiedział, że ten sezon będzie prawdopodobnie jego ostatnim. Liczył, że na kortach Melbourne Park, gdzie osiągnął swoje największe sukcesy w Wielkim Szlemie - trzy razy grał w półfinale, w dobrym stylu pożegna się z publicznością. Walkę w meczu z Francuzem uniemożliwiły mu jednak duże zmęczenie oraz silny ból kontuzjowanego wcześniej barku. Niemiec skreczował przy stanie 7:6 (7-2), 6:4 dla rywala.- Fizycznie czułem się wykończony. Mówiąc szczerze, nie miałem już sił. Czegoś takiego nie doświadczyłem jeszcze nigdy w życiu. Mój oddech był płytki i nie mogłem się skupić - powiedział po spotkaniu.Haas zaznaczył, że mimo nieudanego meczu z Paire'em nie zamierza rezygnować z dalszej gry w tym sezonie.- Mam sześcioletnią córeczkę i bardzo chciałbym, aby widziała mnie w akcji na korcie i by zapamiętała ten obraz do końca swojego życia. To niesamowita motywacja. Ale głównie chcę grać dalej dla samego siebie, szczególnie po tych kilku ostatnich latach, kiedy zmagałem się z kontuzjami i przeszedłem operacje barku oraz stopy - dodał zawodnik.Haas gra w turniejach wielkoszlemowych od 1997 roku. Rok później zadebiutował w Australian Open, w którym wystąpił w sumie 14-krotnie. Oprócz trzech półfinałów w Melbourne (ostatni w 2007 roku), największym sukcesem Niemca jest srebrny medal olimpijski w grze pojedynczej z Sydney (2000).