Alpejski PŚ. Ligety z powodu kontuzji zakończył sezon

Ligety specjalizuje się w gigancie. W tej konkurencji wywalczył swój pierwszy tytuł mistrza świata - w 2011 roku w Garmisch-Partenkirchen. Skutecznie bronił go w Schladming (2013), gdzie dołożył tytuły w supergigancie i superkombinacji, a także w Beaver Creek (2015). W lutym w Sankt Moritz na pewno mu się to jednak nie uda.- Od pierwszych zawodów w Soelden zmagam się z ostrym bólem, który uniemożliwia mi rywalizację na poziomie, jakiego od siebie oczekuję. Muszę poddać się operacji i oznacza to, że w tym sezonie na stoku już się nie pojawię - poinformował Ligety za pośrednictwem mediów społecznościowych.Amerykanin planuje wrócić w kolejnym cyklu, by w PyeongChang spróbować powtórzyć sukces z Soczi, gdzie zdobył złoty medal w gigancie.