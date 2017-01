Puchar Świata. W przyszłym sezonie mniej konkursów w Polsce

Konieczna modernizacja

Remont w Zakopanem

Powod闚 takiego stanu rzeczy jest kilka. Wiceprezes Polskiego Zwi您ku Narciarskiego Andrzej W御owicz przyzna, 瞠 cho dyrektor Pucharu 安iata Walter Hofer by zadowolony z organizacji zawod闚 w Wi郵e, w przysz造m sezonie na cztery konkursy w Polsce nie ma co liczy.Z powodu igrzysk olimpijskich w Pjongczang skoczkowie w Beskidach maj wystartowa tylko 11 stycznia , a w Zakopanem 13 i 14 stycznia . - To na razie wst瘼ny program, ale wszystko wskazuje, 瞠 tak b璠zie. Ostateczne decyzje zapadn w marcu na kongresie w Lozannie - powiedzia W御owicz.Problemem w najbli窺zych latach mo瞠 te by stan techniczny skoczni w Wi郵e. W 2018 roku ko鎍zy si homologacja udzielona obiektowi przez FIS, a nie jest wykluczone, 瞠 Mi璠zynarodowa Federacja b璠zie domaga豉 si przeprowadzenia modernizacji skoczni.FIS przede wszystkim chcia豚y zamontowania tor闚 lodowych i siatek ochraniaj帷ych od wiatru przy zeskoku. Koszt za這瞠nia samych siatek to oko這 2,5 miliona z這tych, monta tor闚 wymaga豚y jeszcze wi瘯szej inwestycji finansowej. Inwestycji, na kt鏎 - jak nie ukrywa W御owicz - mo瞠 organizator闚 nie by sta.- Je瞠li nie zrobimy na tej skoczni tor闚 lodowych, to mo瞠my wypa嗆 z Pucharu 安iata, a wr鏂i potem do kalendarza jest bardzo ci篹ko. Siatki trzeba by這by zamontowa na d逝go軼i od wie篡 s璠ziowskiej do po這wy progu. To jednak s du瞠 pieni康ze - podkre郵a wiceprezes PZN w rozmowie z Eurosportem.Du瞠 zainteresowanie konkursami sprawia, 瞠 w przysz這軼i planuje si zwi瘯szenie liczby miejsc dla kibic闚. Obecnie organizatorzy dostawiaj trybuny, ale to rozwi您anie tymczasowe.Od tego, jak przebiega b璠zie modernizacja skoczni w Wi郵e, zale瞠 b璠zie liczba konkurs闚 Pucharu 安iata w Polsce w kolejnych sezonach. Wielka Krokiew w Zakopanem r闚nie musia豉 przej嗆 gruntown przebudow, by przyj望 w tym sezonie najlepszych skoczk闚 na 鈍iecie. Obecnie obiekt im. Stanis豉wa Marusarza posiada tymczasowy certyfikat FIS, umo磧iwiaj帷y przeprowadzenie zawod闚 w 2017 roku. Po styczniowych konkursach ruszy drugi etap remontu skoczni.