Legia chce Błaszczykowskiego. "25 proc. szans. Ale w tym przypadku czas może działać na naszą korzyść"

O tym, że Błaszczykowski może zostać wypożyczony do Legii napisał w poniedziałek wieczorem serwis polsatsport.pl . W Legii nikt nie zaprzecza tym informacjom, ale jak to w takich wypadkach bywa, też nikt nie chce ich potwierdzić pod nazwiskiem.- Z naszej strony powodzenie tego transferu oceniamy na 25 proc. Ale akurat w tym wypadku czas może działać na naszą korzyść. Jeśli 1 lutego Kuba nadal będzie w Wolfsburgu, to nasze szanse wzrosną do 60 proc. - słyszymy na Łazienkowskiej.Odpowiedzialni za transfery Michał Żewłakow i Dominik Ebebenge, kontaktowali się już z Wolfsburgiem. Na Łazienkowskiej twierdzą jednak, że powodzenie tego transferu w dużej mierze zależy od samego Błaszczykowskiego.- Być może Kuba ma inne oferty, ale zazwyczaj w takich wypadkach są to egzotyczne kierunki - Chiny albo Bliski Wschód. Może atrakcyjniejsze finansowo, ale niekoniecznie sportowo. Z Legii na pewno miałby bliżej do reprezentacji, którą w tym roku czekają przecież ważne mecze eliminacji do MŚ 2018 - przypominają na Łazienkowskiej.W poprzednim oknie transferowym mistrzowie Polski na podobnych zasadach chcieli pozyskać Kamila Grosickiego z Rennes, ale sprawa ostatecznie upadła. Jeśli teraz by się udało, to Błaszczykowski stałby się najlepiej zarabiającym zawodnikiem w historii klubu. W tej chwili jest nim Artur Jędrzejczyk, który w styczniu podpisał z Legią czteroletni kontrakt, gwarantujący mu zarobki na poziomie 800 tys. euro rocznie.Błaszczykowski do Wolfsburga przyszedł przed sezonem (za 5 mln euro z Borussii Dortmund), ale ma kłopoty z regularną grą. Zagrał jedynie w 14 meczach, więcej czasu spędza na ławce rezerwowych. W Legii mógłby grać na prawym skrzydle lub prawej obronie, gdzie niedawno zrobiła się luka po odejściu Bartosza Bereszyńskiego do Sampdorii Genua.Kuba szybciej, k...a, szybciej. Dawaj "Rzeźnik", patrzę. Haha! Tak Kuba, tak. Przygotuj się, Miami! - Artur Jędrzejczyk i inni piłkarze Legii motywowali Jakuba Rzeźniczka, który na koniec treningu oddawał głową strzały na bramkę.- Większość, o ile nie wszyscy nasi piłkarze w innych klubach mogliby zarabiać 30 proc. więcej. Tylko teraz te 30 proc. to już jest za mało, by chcieli od nas odchodzić - mówi w rozmowie ze Sport.pl prezes Legii Bogusław Leśnodorski.- Legia po awansie do Ligi Mistrzów ma kupę pieniędzy. I póki płaci, to na miejscu piłkarzy nie przejmowałbym się tym, co dzieje się na górze, w gabinetach prezesów - mówi Sylwester Czereszewski, były napastnik warszawskiej drużyny.- Gra Legii w Lidze Mistrzów, to nie jest główny powód, dla którego tu przyszedłem. Wpłynęło na to wsparcie, jakiego klubowi udzielają kibice. To motywuje każdego piłkarza na świecie i zaważyło na mojej decyzji - mówi Daniel Chima Chukwu, który podpisał kontrakt z Legią.Daniel Chima Chukwu to nie koniec wzmocnień w linii ataku. Mistrzowie Polski szukają jeszcze jednego zawodnika na tę pozycję. A w zasadzie to już znaleźli: jest nim 26-letni napastnik Lokomotiwu Moskwa, którego Legia obserwuje ładnych kilka lat.- Klub podejmuje bardzo duże ryzyko, a w perspektywie ma dwumecz z Ajaksem, który na pewno był w jego zasięgu. Szkoda, że wyprzedaż zaczęła się właśnie teraz, gdy warszawiacy w pucharach mogli osiągnąć najlepszy wynik od lat - mówi w rozmowie ze Sport.pl były napastnik Legii i reprezentacji Polski Dariusz Dziekanowski.