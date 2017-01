Krychowiak chciał odejść z PSG już jesienią?

Latem PSG zapłaciło hiszpańskiemu klubowi za Krychowiaka 26 mln euro. Polak ma problemy z aklimatyzacja w nowej dla siebie drużynie. Od transferu zagrał w 16 meczach PSG, zaczął tylko sześć z nich od pierwszej minuty. Jest piątym pomocnikiem mistrzów Francji "France Football" twierdzi, że Krychowiak już jesienią zastanawiał się nad tym, czy nie powinien odejść z PSG. Gazeta twierdzi, że Polak czuł, że to nie jest miejsce dla niego, że nie pasuje poziomem do PSG i ciężko mu wywalczyć miejsce w składzie. Potem zmienił zdanie i postanowił "harować jak wół i spróbować przekonać do siebie trenera.Od kilku tygodni media co chwilę donoszą o kolejnych klubach zainteresowanych Krychowiakiem. - Jest kilka klubów, wolałbym ich nie wymieniać z nazwy, które kontaktowały się ze mną, by zapytać o sytuację Grzegorza. On chce grać, chce wiedzieć, że PSG wierzy w niego. Nie żałuje tego transferu. To wielki klub i wielka szansa, którą chce wykorzystać. Zagrał w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach, co nie jest porażającą liczbą, ale to normalne w takim klubie, gdzie jest ogromna rywalizacja. To nie jest idealny sezon, Grzegorz nie jest zadowolony, ale skupia się na pracy. Po zakończeniu sezonu usiądziemy z władzami PSG by przedyskutować przyszłość, jakie mają wobec niego plany - mówił Krzysztof Krychowiak, brat Grzegorza.