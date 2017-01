NBA. Golden State Warriors rozbili Cleveland Cavaliers. Tak jak rok temu

Warriors' Draymond Green hard fouls Cavaliers' LeBron James & then mocks his flailing (all angles) pic.twitter.com/rzOTYiXhFt — Ben Golliver (@BenGolliver) January 17, 2017

Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Niemal równo rok temu Cavaliers dostali podobnego łupnia od Warriors. 18 stycznia 2016 roku przegrali różnicą 34 punktów, w tym roku porażka była o jeden punkt wyższa.Warriors szybko przejęli kontrolę nad meczem. Zaczęli od prowadzenia 7:0, pierwszą kwartę zakończyli z 15-punktową zaliczką, a do przerwy, m.in. dzięki serii punktowej 18:3, mieli już blisko 30 punktów więcej (78:49). Cavaliers po takich ciosach już się nie podnieśli. Przegrali aż 91:126.Klay Thompson rzucił najwięcej punktów w meczu - 26, a Draymond Green zaliczył triple-double - miał 11 punktów, 13 zbiórek, 11 asyst, a także miał pięć bloków. Świetnie grał też Kevin Durant (20 punktów, 6 zbiórek, 5 asyst i 3 bloki), który przyzwoicie radził sobie w obronie przeciwko LeBronowi Jamesowi.Lider Cavs rzucił 20 punktów, ale spudłował 12 z 18 swoich rzutów. Dołożył jeszcze osiem zbiórek, ale miał tylko dwie asysty i sześć strat. Tylko trzy punkty zdobył Kevin Love i zagrał ledwie 16 minut. W drugiej połowie w ogóle nie wyszedł na parkiet, bo okazało się, że doznał niegroźnej kontuzji pleców.W drugiej kwarcie zawrzało po tym, jak Green staranował biegnącego do kontry Jamesa, a potem naśmiewał się z reakcji MVP ostatnich finałów. Za swoje nieczyste zagranie został ukarany przewinieniem technicznym.Dla Warriors była to pierwsza wygrana z Cavaliers od czterech meczów. Ekipa z Cleveland w czerwcowych finałach zwyciężyła w trzech kolejnych meczach i zdobyła tytuł, choć to rywale prowadzili w serii do czterech zwycięstw 3:1. Po raz czwarty z rzędu Cavs pokonali Warriors 25 grudnia w meczu świątecznym. Teraz Warriors wzięli rewanż. Wykorzystali też to, że Cavaliers kończyli wyjazdową serię - poniedziałkowy mecz był ich szóstym w 11 dni poza własną halą, trzy z nich przegrali. Z bilansem 29-11 wciąż są najlepszą drużyną na Wschodzie i głównym kandydatem do gry w finale.Warriors, którzy przegrali tylko sześć z 41 meczówBoston Celtics - Charlotte Hornets 108:98Denver Nuggets - Orlando Magic 125:112Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 126:91Indiana Pacers - New Orleans Pelicans 98:95Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder 120:98Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 104:113New York Knicks - Atlanta Hawks 107:108Phoenix Suns - Utah Jazz 101:106Washington Wizards - Portland Trail Blazers 120:101