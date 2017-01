Louis van Gaal kończy karierę

65-letni trener bez pracy był od maja 2016 roku. Jego ówczesny klub - Manchester United - zwolnił go po nieudanym sezonie, choć zakończonym zdobyciem Pucharu Anglii. Jak sam stwierdził, odrzucił lukratywną umowę z Dalekiego Wschodu.- Zastanawiałem się wtedy nad zakończeniem kariery, ale potem stwierdziłem, że zrobię sobie po prostu dłuższą przerwę. Teraz wydaje mi się, że już nigdy nie wrócę na trenerską ławkę - powiedział holenderskiej gazecie "De Telegraaf". Wśród przyczyn wymienił powody rodzinne. Dziennik dopisał, że może chodzić o nagłą śmierć męża jego córki. - Tyle rzeczy wydarzyło się ostatnio w mojej rodzinie - stwierdził.Van Gaal swoją decyzję ogłosił w poniedziałek niedługo po tym, jak został nagrodzony przez holenderski rząd za swoją pracę w rozwój piłki nożnej.W latach 70. i 80. Van Gaal jako pomocnik dla takich klubów jak Ajax, Royal Antwerp, Telstar, Sparta Rotterdam i AZ Alkmaar. Piłkarską karierę zakończył w 1987 roku i od razu został asystentem trenera w AZ. Potem przeniósł się do Ajaxu, gdzie od 1991 roku objął funkcję pierwszego szkoleniowca po Leo Beenhakkerze. Z klubem z Amsteradamu zdobył trzy mistrzostwa Holandii , Puchar Uefa (1992) oraz wygrał Ligę Mistrzów (1995). W 1997 roku przejął Barcelonę, z którą wygrał dwa razy mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Króla.W 2006 roku zdobył kolejne mistrzostwo Holandii - tym razem z AZ, a cztery lata później wygrał Bundesligę z Bayernem Monachium . W maju 2014 roku został menedżerem Manchesteru United, ale przez dwa lata wygrał tylko Puchar Anglii i stracił posadę.Dwukrotnie był selekcjonerem reprezentacji Holandii. Za pierwszym razem stracił pracę po tym, jak kadra narodowa nie zakwalifikowała się na MŚ 2002. Do reprezentacji wrócił po dekadzie - pod jego wodzą Holendrzy byli jedną z pierwszych drużyn, która zakwalifikowała się do MŚ 2014, a na turnieju w Brazylii zajęli trzecie miejsce.