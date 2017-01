Australian Open - pewne zwycięstwo Nadala w pierwszej rundzie

Nadalowi mimo upału udało się uniknąć powtórzenia wpadki z poprzedniej edycji tej imprezy, gdy przegrał mecz otwarcia z rodakiem Fernando Verdasco. W dalszej części sezonu 30-letni zawodnik z Majorki zmagał się nieraz z kłopotami zdrowotnymi, które zmusiły go do skrócenia sezonu. W efekcie pogorszyła się jego sytuacja w światowym rankingu.Spotkanie z Mayerem z trybun obserwował Hiszpan Carlos Moya, który niedawno dołączył do sztabu szkoleniowego Nadala. Ten ostatni ma w dorobku 14 tytułów wielkoszlemowych w singlu. W Australian Open świętował sukces raz - w 2009 roku.Kolejnym rywalem Nadala będzie Cypryjczyk Marcos Baghdatis.