MŚ piłkarzy ręcznych - Jachlewski: bramkarz Rosji wygrał im mecz

Tałant Dujszebajew (trener reprezentacji Polski): "Dla nas była to bardzo dobra okazja do nauki, patrząc na spotkania z takimi zespołami jak Norwegia Brazylia czy Rosja. Wiele razy nie mogliśmy pokonać Wadima Bogdanowa, co chyba było naszym największym problemem podczas dzisiejszego meczu. Jestem jednak zadowolony z pracy mojego zespołu, że walczył i nie poddawał się do samego końca. Może potrzebujemy trochę czasu i doświadczenia, by grać na takim poziomie".Mateusz Jachlewski (kapitan reprezentacji Polski): "Nie zagraliśmy tak, jak byśmy chcieli. Przestrzeliliśmy zdecydowanie za dużo sytuacji jeden na jeden. Bramkarz Rosji wygrał im mecz. Adam Malcher bronił świetnie, jednak w obronie mieliśmy dużo sytuacji, w których mogliśmy zachować się lepiej. Gdybyśmy wykorzystali choć połowę sytuacji w ataku, które zmarnowaliśmy, bylibyśmy w meczu, a nie musielibyśmy przez cały czas gonić. Nie trafiając z takich pozycji, grając z taką skutecznością, ciężko jest później wygrać z jakimkolwiek przeciwnikiem".Maciej Gębala (obrotowy reprezentacji Polski): "Na pewno teraz jest ciężko, ale musimy wstać, dalej walczyć i nie ma mowy o tym, żebyśmy jutro byli zdołowani. Będziemy walczyć o każdy centymetr boiska. Dla nas to ważne, szczególnie na tym poziomie budowania drużyny. Zespół poznaje się po tym, jak powstaje z kolan. Musimy wrócić do domu z głowami podniesionymi do góry. Dziś nie wykorzystaliśmy bardzo dużej ilości stuprocentowych sytuacji. Dochodziliśmy do nich, ale brakowało wykończenia. Dobrze prezentował się Wadim Bogdanow, który nas zatrzymał. Kibice muszą zrozumieć, że musimy się poznać. Graliśmy razem sześć spotkań i jeśli zagramy ich więcej, to zaczniemy wygrywać ważniejsze pojedynki".Tomasz Gębala (rozgrywający reprezentacji Polski): "Naszym celem na to spotkanie było zdobycie dwóch punktów, jednak nie udało się. Mieliśmy sytuacje, ale nie wykorzystaliśmy pewnych szans, co zaważyło na końcowym wyniku. Świetna dyspozycja Wadima Bogdanowa sprawiła, że nie mogliśmy odnaleźć się w ataku. My zmarnowaliśmy kilka akcji i on kilka rzutów fajnie wybronił. Skuteczność stoi jednak po jego stronie i to on przeszkodził nam w odniesieniu zwycięstwa. Adam Malcher spisywał się bardzo dobrze, więc świadczy to tylko o tym, że przegraliśmy w ataku. Popełniliśmy kilka prostych błędów, Rosjanie wyprowadzili kontrataki i utrzymywali dystans".